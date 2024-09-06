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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1792 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1792 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 5,223,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

Сохранность
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  • COINSNET (2)
  • Karbownik (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numedux (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (2)
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность F
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе Numedux - March 24, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1792 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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