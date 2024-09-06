Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 5,223,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
Сохранность
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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