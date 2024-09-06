Трояк (3 гроша) 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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