Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1792 года WM "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком WM. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.
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