Трояк (3 гроша) 1792 года WM "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком WM. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

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