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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1792 года WM "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1792 года WM "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1792 года WM "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком WM. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

Сохранность
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  • COINSNET (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (3)
Польша Трояк (3 гроша) 1792 WM "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 WM "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1792 WM "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1792 WM "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1792 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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