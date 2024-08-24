Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1792 года MV "Коронный" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шеляг
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1792 года "Коронный" со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
1874 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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