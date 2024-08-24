Шеляг 1792 года MV "Коронный" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1792 года "Коронный" со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

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