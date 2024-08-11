Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4,524,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1792 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 2 июля 2023
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Дата 23 июня 2023
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Дата 5 апреля 2023
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Дата 8 февраля 2023
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