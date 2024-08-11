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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1792 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1792 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 4,524,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1792 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1792 MV на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша 1 грош 1792 MV на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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