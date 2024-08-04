10 грошей 1792 года MW (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1792 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

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