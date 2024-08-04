Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1792 года MW (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 594,445
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 10 грошей
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1792 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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