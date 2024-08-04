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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1792 года MW (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 10 грошей 1792 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 10 грошей 1792 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 594,445

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1792 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
799 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 10 грошей 1792 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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