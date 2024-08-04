Трояк (3 гроша) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6250 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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