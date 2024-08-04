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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1792 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1792 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 5,223,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6250 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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