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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1792 года MV - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1792 года MV - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 28,705

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1792 года со знаком MV. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1946 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 27500 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (11)
Польша Дукат 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Дукат 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6488 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша Дукат 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Дукат 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность AU
Цена
7166 $
Цена в валюте аукциона 27500 PLN
Польша Дукат 1792 MV на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1792 MV на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Дукат 1792 MV на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1792 MV на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1792 MV на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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