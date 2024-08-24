Дукат 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1792 года со знаком MV. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1946 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 27500 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

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