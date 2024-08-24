Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 28,705
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1792 года со знаком MV. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1946 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 27500 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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- WCN (11)
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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