Двузлотовка (8 грошей) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5750 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

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