Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1792 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1792 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (606)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 1,612,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5750 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Monety i Medale (1)
  • Niemczyk (10)
  • Numimarket (4)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1467 $
Цена в валюте аукциона 5750 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1792 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Двузлотовка (8 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск