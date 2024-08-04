Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (606)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 1,612,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5750 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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