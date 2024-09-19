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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1779 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1779 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1779 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Numismatik Lanz München

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 13,642

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1779
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1779 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2243 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (10)
  • Wójcicki (1)
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
786 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Stephen Album - January 22, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Lanz München - July 1, 2011
Продавец Lanz München
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Польша Полталера 1779 EB "Лента в волосах" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1779 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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