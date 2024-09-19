Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1779 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Numismatik Lanz München
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 13,642
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1779
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1779 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2243 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
786 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Lanz München
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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