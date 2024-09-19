Полталера 1779 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1779 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2243 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

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