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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1779 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1779 EB
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Дукат 1779 EB
Средняя цена
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1779 EB
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полталера 1779 EB Лента в волосах
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1779 EB
Средняя цена 910 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1779 EB
Средняя цена 940 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1779 EB
Средняя цена 570 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1779 EB
Средняя цена 540 $
Продажи
0 20

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1779 EB
Средняя цена 500 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 грош 1779 EB
Средняя цена 75 $
Продажи
0 12

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1779 EB Пробный Серебро
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 38
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