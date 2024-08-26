Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,175,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1779
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1779 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
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- MARCINIAK (3)
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- WCN (3)
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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