1 грош 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1779 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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