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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1779 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1779 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Tempus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 61,243

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1779
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
861 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Ползлотек (2 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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