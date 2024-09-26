Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Tempus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 61,243
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1779
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Höhn (1)
- MARCINIAK (5)
- Tempus (1)
- WCN (3)
- WDA - MiM (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск