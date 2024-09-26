Ползлотек (2 гроша) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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