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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1779 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1779 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 86,652

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1779
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8200 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1408 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
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Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша Сребреник (1 грош) 1779 EB на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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