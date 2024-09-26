Пробный Дукат 1779 года EB. Серебро (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1779 года со знаком EB. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе NOONANS за 150000 GBP. Торги состоялись 1 февраля 2023.

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