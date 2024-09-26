Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Дукат 1779 года EB. Серебро (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1779
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1779 года со знаком EB. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе NOONANS за 150000 GBP. Торги состоялись 1 февраля 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
4582 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 5 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность SP45 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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