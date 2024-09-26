Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Дукат 1779 года EB. Серебро (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробный Дукат 1779 года EB Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Дукат 1779 года EB Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1779
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1779 года со знаком EB. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе NOONANS за 150000 GBP. Торги состоялись 1 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Coins.ee (1)
  • GGN (1)
  • Heritage (1)
  • Janas (1)
  • Künker (2)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (2)
  • PDA & PGN (1)
  • Stack's (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (4)
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
4582 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1847 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Naumann - February 5, 2023
Продавец Naumann
Дата 5 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность SP45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Stack's - January 14, 2018
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Stack's - January 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Stack's - August 4, 2017
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1779 EB (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1779 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск