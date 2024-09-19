Дукат 1779 года EB "Тип 1772-1779" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1779 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

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