Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1779 года EB "Тип 1772-1779" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 2,411
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1779
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1779 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Где продать?
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