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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1779 года EB "Тип 1772-1779" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1779 года EB "Тип 1772-1779" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1779 года EB "Тип 1772-1779" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 2,411

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1779
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1779 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
4974 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша Дукат 1779 EB на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Дукат 1779 EB на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
4002 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1779 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1779 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1779 EB на аукционе New York Sale - January 7, 2015
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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