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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1779 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1779 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 220,224

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1779
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6500 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (6)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1173 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность AU
Цена
1743 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1779 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1779 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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