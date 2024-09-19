Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 220,224
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1779
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6500 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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