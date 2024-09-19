Двузлотовка (8 грошей) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6500 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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