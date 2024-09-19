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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1779 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1779 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 15,972

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1779
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 25000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1779 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Талер 1779 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1930 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1779 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Талер 1779 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1779 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
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Польша Талер 1779 EB на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Талер 1779 EB на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Талер 1779 EB на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1779 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1779 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
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Польша Талер 1779 EB на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1779 EB на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1779 EB на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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