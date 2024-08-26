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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1779 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1779 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 44,004

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1779
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 18500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе Dorotheum - November 15, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Злотовка (4 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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