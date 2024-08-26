Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 44,004
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1779
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 18500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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