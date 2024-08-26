Злотовка (4 гроша) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1779 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 18500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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