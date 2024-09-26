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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1779 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1779 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1779 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 506,865

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1779
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1779 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе Stack's - August 13, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1779 EB на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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