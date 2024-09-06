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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1779 года EB "Тип 1779-1795" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1779 года EB "Тип 1779-1795" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1779 года EB "Тип 1779-1795" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 2,411

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1779
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1779 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1066 проданному на аукционе Katz Auction за 7000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2017.

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Польша Дукат 1779 EB на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1779 EB на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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