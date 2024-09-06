Дукат 1779 года EB "Тип 1779-1795" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1779 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1066 проданному на аукционе Katz Auction за 7000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2017.

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