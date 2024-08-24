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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1774 года AP "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1774 года AP "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1774 года AP "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 3,565

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1774 года "Лента в волосах" со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5800 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • WCN (7)
Польша Полталера 1774 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Полталера 1774 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
1948 $
Цена в валюте аукциона 7600 PLN
Польша Полталера 1774 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1774 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1710 $
Цена в валюте аукциона 6400 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1774 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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