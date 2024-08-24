Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1774 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1774 AP
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Дукат 1774 EB
Средняя цена
Продажи
0 0

Монеты Освенцимско-Заторское

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1774 S Для Галиции
Средняя цена 50 $
Продажи
0 90

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1774 AP
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Полталера 1774 AP Лента в волосах
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP
Средняя цена 470 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB
Средняя цена 390 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1774 AP
Средняя цена 940 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1774 AP
Средняя цена 75 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1774 AP
Средняя цена 160 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1774 AP
Средняя цена 100 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 грош 1774 AP
Средняя цена 150 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 грош 1774 EB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 6
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск