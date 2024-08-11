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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1774 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1774 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 1,038,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1774 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1150 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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  • COINSNET (1)
  • DESA (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (4)
  • WCN (11)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность F
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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