Трояк (3 гроша) 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1774 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1150 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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