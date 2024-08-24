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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1774 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1774 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1774 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 195,533

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1774 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Stary Sklep за 380 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
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  • Janas (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (2)
Польша 1 грош 1774 EB на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1 грош 1774 EB на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 1 грош 1774 EB на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 1 грош 1774 EB на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1774 EB на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша 1 грош 1774 EB на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1774 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1774 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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