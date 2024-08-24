1 грош 1774 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1774 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Stary Sklep за 380 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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