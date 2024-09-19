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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1774 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1774 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 74,545

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1774 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1774 AP на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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