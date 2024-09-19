Двузлотовка (8 грошей) 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1774 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4700 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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