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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1774 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1774 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 376,444

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1774 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4700 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (6)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Karbownik - June 8, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Karbownik - June 8, 2021
Продавец Karbownik
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 AP на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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