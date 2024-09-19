Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 376,444
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1774
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1774 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4700 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Продавец Karbownik
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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