Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 4,713
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1774
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1774 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность F
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
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Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
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Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
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