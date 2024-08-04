Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1774 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1774 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 4,713

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1774 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • GGN (4)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (2)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (2)
  • Rauch (1)
  • WCN (5)
Польша Талер 1774 AP на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2329 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Польша Талер 1774 AP на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
664 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Польша Талер 1774 AP на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1774 AP на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Талер 1774 AP на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1774 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1774 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1774 AP на аукционе Rauch - December 13, 2013
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1774 AP на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1774 AP на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша Талер 1774 AP на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1774 AP на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша Талер 1774 AP на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1774 AP на аукционе GGN - October 24, 1998
Польша Талер 1774 AP на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1774 AP на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Талер 1774 AP на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1774 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск