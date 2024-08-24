Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1774 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1774 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 36,529

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1774 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Злотовка (4 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1869 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
1334 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1774 AP на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1774 AP на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1774 AP на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1774 AP на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1774 AP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Злотовка (4 гроша) 1774 AP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1774 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Злотовка (4 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск