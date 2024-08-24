Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 36,529
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1774
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1774 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1869 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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