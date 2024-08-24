Дукат 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1774 года со знаком AP. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1192 проданному на аукционе SINCONA AG за 9500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

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