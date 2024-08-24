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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1774 года AP - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1774 года AP - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 17,607

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1774 года со знаком AP. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1192 проданному на аукционе SINCONA AG за 9500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

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Польша Дукат 1774 AP на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
6723 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Aurea - September 5, 2020
Продавец Aurea
Дата 5 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
2464 $
Цена в валюте аукциона 55000 CZK
Польша Дукат 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Дукат 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Дукат 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1774 AP на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1774 AP на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1774 AP на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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