Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1774 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 376,444
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1774
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1774 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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