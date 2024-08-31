Двузлотовка (8 грошей) 1774 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1774 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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