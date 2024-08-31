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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1774 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1774 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1774 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 376,444

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1774 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 925 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1774 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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