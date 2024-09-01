Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 298,686
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1774
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1774 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 950 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
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Дата 9 июня 2020
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Дата 12 июня 2018
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Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Где продать?
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