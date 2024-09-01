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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1774 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1774 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 298,686

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1774 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 950 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • Cieszyńskie CN (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Katz (1)
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  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1774 AP на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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