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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1774 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1774 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1774 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 195,533

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1774
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1774 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • MARCINIAK (3)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Польша 1 грош 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1774 AP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 1 грош 1774 AP на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 1 грош 1774 AP на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 1 грош 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1774 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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