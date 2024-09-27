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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1782 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1782 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1782 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 2,166

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1782
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1782 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (7)
Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
820 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность F
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Полталера 1782 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1782 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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