Полталера 1782 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1782 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

Сохранность UNC (3) XF (8) VF (2) F (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) Сервис NGC (1)