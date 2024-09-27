Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1782 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 2,166
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1782
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1782 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (7)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
820 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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