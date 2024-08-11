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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1782 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1782 EB
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1782 EB
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полталера 1782 EB Лента в волосах
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB
Средняя цена 370 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1782 EB
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1782 EB
Средняя цена 440 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1782 EB
Средняя цена 290 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1782 EB
Средняя цена 150 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 грош 1782 EB
Средняя цена 170 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB
Средняя цена 660 $
Продажи
0 13
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