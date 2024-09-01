Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 213,193
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1782
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1782 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
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Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
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Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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