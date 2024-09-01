Трояк (3 гроша) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1782 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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