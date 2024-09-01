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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1782 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1782 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 213,193

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1782
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1782 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

Сохранность
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  • WCN (11)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша Трояк (3 гроша) 1782 EB на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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