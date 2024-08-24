Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 1,542
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1782
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 72000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
16910 $
Цена в валюте аукциона 72000 PLN
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Ars Time
Дата 25 апреля 2013
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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