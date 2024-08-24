Талер 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 72000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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