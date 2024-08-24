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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1782 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1782 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 1,542

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1782
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 72000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1782 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Талер 1782 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
16910 $
Цена в валюте аукциона 72000 PLN
Польша Талер 1782 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1782 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
8147 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша Талер 1782 EB на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Талер 1782 EB на аукционе Boule - December 2, 2016
Продавец Boule
Дата 2 декабря 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Польша Талер 1782 EB на аукционе Numphil - June 11, 2014
Продавец Numphil
Дата 11 июня 2014
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Польша Талер 1782 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1782 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1782 EB на аукционе Ars Time - April 25, 2013
Продавец Ars Time
Дата 25 апреля 2013
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1782 EB на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1782 EB на аукционе GGN - April 18, 1998
Польша Талер 1782 EB на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1782 EB на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша Талер 1782 EB на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1782 EB на аукционе GGN - September 21, 1996
Польша Талер 1782 EB на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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