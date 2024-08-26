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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1782 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1782 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 285,240

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1782
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1782 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (5)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша 1 грош 1782 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1782 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 1 грош 1782 EB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 грош 1782 EB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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