Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 285,240
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1782
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1782 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- Numimarket (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- WCN (5)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск