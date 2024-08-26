1 грош 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1782 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность XF (2) VF (6)