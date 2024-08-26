Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 27,574
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1782
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2450 PLN. Торги состоялись 19 июня 2020.
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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