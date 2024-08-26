Ползлотек (2 гроша) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2450 PLN. Торги состоялись 19 июня 2020.

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