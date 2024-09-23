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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1782 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1782 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 32,928

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1782
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4400 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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