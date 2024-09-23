Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Сребреник (1 грош) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,367)
- Вес 1,99 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 32,928
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1782
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4400 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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