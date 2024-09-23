Сребреник (1 грош) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4400 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

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