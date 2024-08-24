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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1782 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1782 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50,580

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1782
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1782 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7600 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB на аукционе Janas - September 16, 2017
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1782 EB на аукционе Janas - September 16, 2017
Продавец Janas
Дата 16 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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