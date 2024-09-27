Двузлотовка (8 грошей) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 3400 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность XF (8) VF (8)