Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 195,456
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1782
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 3400 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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