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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1782 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1782 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 195,456

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1782
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 3400 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numedux (1)
  • Numision (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1782 EB на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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