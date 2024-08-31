Злотовка (4 гроша) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

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