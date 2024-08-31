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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 35,473

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1782
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1782 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numimarket (1)
  • WCN (4)
Польша Злотовка (4 гроша) 1782 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1782 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
1930 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
2856 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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