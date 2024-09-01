Дукат 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1782 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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