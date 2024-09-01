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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1782 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1782 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: GGN

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 3,535

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1782
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1782 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
3835 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
1522 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша Дукат 1782 EB на аукционе GGN - May 13, 2006
Польша Дукат 1782 EB на аукционе GGN - May 13, 2006
Продавец GGN
Дата 13 мая 2006
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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