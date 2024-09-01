Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1782 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: GGN
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 3,535
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1782
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1782 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
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