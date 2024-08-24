Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1773 года AP "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 5,335
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1773
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1773 года "Лента в волосах" со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7200 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
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