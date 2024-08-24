Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1773 года AP "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1773 года AP "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1773 года AP "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 5,335

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1773
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1773 года "Лента в волосах" со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7200 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rauch (1)
  • WCN (4)
Польша Полталера 1773 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1773 AP "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1924 $
Цена в валюте аукциона 7200 PLN
Польша Полталера 1773 AP "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Полталера 1773 AP "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
1672 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Полталера 1773 AP "Лента в волосах" на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полталера 1773 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1773 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Полталера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск