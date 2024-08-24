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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1773 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1773 AP
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1773 AP LITH
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1773 AP LITU
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полталера 1773 AP Лента в волосах
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP
Средняя цена 570 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1773 AP
Средняя цена 950 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1773 AP
Средняя цена 40 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1773 PA
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1773 AP
Средняя цена 410 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1773 AP
Средняя цена 70 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 грош 1773 AP
Средняя цена 60 $
Продажи
0 10
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