Злотовка (4 гроша) 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1773 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5100 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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