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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1773 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1773 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 5,201

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1773
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1773 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5100 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
Польша Злотовка (4 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
882 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Злотовка (4 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность F
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 2450 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1773 AP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Злотовка (4 гроша) 1773 AP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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