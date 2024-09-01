Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1773 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1773 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 664,956

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1773
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1773 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2632 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (9)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (3)
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1773 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Ползлотек (2 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск