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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1773 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1773 года AP - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 66,610

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1773
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1773 года со знаком AP. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 812 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4300 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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  • COINSNET (1)
  • Frühwald (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • WCN (4)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1773 AP на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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