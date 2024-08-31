Ползлотек (2 гроша) 1773 года PA (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1773 года со знаком PA. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 761 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4300 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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