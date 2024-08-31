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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1773 года PA (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1773 года PA - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1773 года PA - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 664,956

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1773
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1773 года со знаком PA. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 761 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4300 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 PA на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1773 PA на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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