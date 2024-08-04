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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1773 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1773 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1773 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 733,179

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1773
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1773 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Numis Poland (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1773 AP на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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